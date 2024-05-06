Минобороны показало, как Черноморский флот взрывает катера ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крыма. По информации военных, российские силы перехватили пять таких аппаратов.

На размещенных в Telegram-канале Минобороны кадрах видно, как боевой вертолет маневрирует над катером, параллельно обстреливая безэкипажную технику ВСУ. Беспилотник пытается уйти от обстрела, но в какой-то момент загорается и взрывается.

Ранее военный эксперт капитан 3-го ранга запаса Максим Климов рассказал, что разобраться с атаками морских беспилотных катеров ВСУ на корабли Черноморского флота можно за счет правильной организации воздушного патрулирования акватории Черного моря. По его словам, российский флот нуждается в оснащении современными средствами обнаружения и поражения.

В свою очередь военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ используют новую тактику операций в Черном море, запуская морские беспилотники «стаями». Специалист подчеркнул, что безэкипажные катера сейчас являются главной силой ВСУ в акватории Черного моря.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о начале процессов по разработке проектов подлодок и беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России. В ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота министр обороны также рассказал о проектировании роботизированных систем для флота.