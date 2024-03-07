Военэксперт рассказал, как спасти Черноморский флот от беспилотников ВСУ Военэксперт Климов: морское патрулирование сведет на нет беспилотные катера ВСУ

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Разобраться с атаками морских беспилотных катеров ВСУ на корабли Черноморского флота можно за счет правильной организации воздушного патрулирования акватории Черного моря, заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт капитан 3-го ранга запаса Максим Климов. По его словам, российский флот нуждается в оснащении современными средствами обнаружения и поражения.

Нормальное патрулирование над Черным морем полностью снимает угрозу безэкипажных катеров. При современных средствах обнаружения и поражения, при нормально организованном воздушном патрулировании безэкипажные катера вообще не имеют никаких шансов на успех, — подчеркнул эксперт.

По его словам, безэкипажные катера — это довольно примитивные и уязвимые для огневого поражения изделия. И уничтожение российских кораблей морскими беспилотниками противника порождает вопросы к командованию ВМФ.

Как пишет издание, ряд военных экспертов высказывают мнение, что перевооружение кораблей поможет результативно бороться с вражескими морскими дронами. Наиболее простым и эффективным является оснащение военных судов установками с крупнокалиберными пулеметами или малокалиберными пушками. А для обнаружения безэкипажников необходимы качественные современные тепловизоры, способные выявить цель на дистанции свыше 3000 м и дать возможность их атаковать.

Ранее военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ используют новую тактику операций в Черном море, запуская морские беспилотники «стаями». Специалист подчеркнул, что безэкипажные катера сейчас являются главной силой ВСУ в акватории Черного моря.