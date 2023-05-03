Минобороны объяснило политику России в области ядерного сдерживания Минобороны: политика ядерного сдерживания России направлена на самооборону

Политика ядерного сдерживания в России направлена на защиту суверенитета и территориальной целости страны, заявил в ходе брифинга замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Он отметил, что речь идет не о нападениях, а сугубо о самообороне.

На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны, — говорится в сообщении Минобороны.

Фомин подчеркнул, что требования российского руководства о возвращении американского оружия из стран мира обратно в США было проигнорировано. Также он объяснил, что Россия была вынуждена принять меры по передаче ядерного оружия Белоруссии в связи с эскалацией конфликта странами НАТО.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ядерное оружие скрепой для сохранения России. Он также добавил, что обладая ядерным оружием, нужно быть готовым к его применению, и это должны учитывать страны, которые Москва «вполне адекватно называет вражескими».