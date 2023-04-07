Лавров заявил, что Россия пошла на обострение по зерновой сделке

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна «пошла на небольшое обострение», предложив продлить зерновую сделку только на 60 дней. По его словам, дальше властям предстоит оценить, нужно ли это соглашение, передает РИА Новости.

Устав взывать к совести тех, от кого это зависит, мы пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней. Исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препонов на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать. нужна ли эта сделка, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что необходимо устранить препятствия для поставок российской сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. Соответствующие обязательства предусмотрены зерновой сделкой, которая в марте была в очередной раз продлена на 60 дней. Соглашения были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Ранее в Кремле объяснили, что Россия сократила очередной срок продления зерновой сделки с 120 до 60 дней, поскольку в рамках соглашений выполняется только половина обязательств.