МИД: Россия и Турция утвердили пакетный характер зерновой сделки

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Россия и Турция утвердили пакетный характер по вывозу зерна с Украины в ходе предварительных консультаций между замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и его турецким коллегой Седатом Оналом, сообщает пресс-служба российского ведомства. Стороны условились обеспечить гарантии безопасности для переправки продовольствия в беднейшие страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Был подтвержден пакетный характер договоренностей - черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия - ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. <...> Полное и добросовестное выполнение данных соглашений позволит помочь в первую очередь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке, а также обеспечить глобальную продовольственную безопасность, что является главными задачами сделки, — говорится в сообщении.

Ранее о необходимости пакетного характера договоренностей по зерновой сделке заявлял замглавы МИД РФ Александр Панкин. Тогда он подчеркнул, что Россия не будет препятствовать восстановлению поставок продовольствия.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что инициатива по поставкам зерна и удобрений через Черное море продлена еще на 120 дней. Он отметил, что решение было принято утром 17 ноября. Гарантами выступили Турция и ООН. Официальный срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он отметил, что Организация Объединенных Наций полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России. По мнению Гутерриша, зерновая сделка показывает важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений.