МИД ответил на призыв ООН открыть доступ к портам на Украине МИД РФ: Россия откроет доступ к морским портам на Украине в обмен на снятие санкций

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МИД России в ответ на требование ООН разблокировать доступ к морским портам на Украине попросит взамен рассмотреть возможность снятия антироссийских санкций, об этом заявил заместитель главы министерства Андрей Руденко, передает ТАСС. Он добавил, что данного рода вопросы имеет смысл рассматривать комплексно.

Здесь нужно не только обращение к РФ, но и глубоко смотреть на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис, и в первую очередь это те санкции, которые введены против России со стороны США и ЕС, — сказал Руденко.

19 мая директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты на Украине. Это требуется для доставки зерна на мировые рынки, отметил он, хотя Москва уже заявляла о блокировке портов Украиной.

Он добавил, что если порты не заработают, возникнет угроза глобальной продовольственной безопасности. Её последствиями станут голод, дестабилизация многих стран, массовая миграция. Бизли также пояснил, что просит не за Украину, а за «беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода».