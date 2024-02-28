МИД РФ назвал защиту интересов жителей ПМР и соотечественников приоритетом

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Защита интересов жителей Приднестровья — это один из приоритетов, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел. Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, отметили в ведомстве.

Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами, — отметили в МИД.

Ранее депутаты Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратились к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В обращении отмечалось, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан. В Бюро по реинтеграции правительства Молдавии назвали пропагандистским обращение Приднестровья к России из-за экономической блокады. В ведомстве отметили, что ПМР получит выгоду от политики евроинтеграции.

Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов ранее заявил, что Молдавия пытается «задушить» Приднестровье, чтобы потом заставить его отказаться от государственности. По его словам, в Тирасполе делают все, чтобы не допустить этого, используя дипломатические, политические и медийные средства.