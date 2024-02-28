Кишинев счел пропагандой обращение Приднестровья к России В Молдавии назвали обвинения ПМР в экономической блокаде пропагандой

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В Бюро по реинтеграции правительства Молдавии назвали пропагандистским обращение Приднестровья к России из-за экономической блокады, передает телеканал TV8. В ведомстве отметили, что ПМР получит выгоду от политики евроинтеграции.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции [Олег Серебрян] и Бюро по реинтеграции правительства Молдавии отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя, и напоминают, что приднестровский регион извлекает пользу из политики мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС, выгодной для всех граждан, — сказано в комментарии ведомства.

Ранее заместитель председателя Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева заявила, что непризнанная республика намерена привлечь внимание международных посредников по приднестровскому урегулированию к ситуации с обострением отношений с Молдавией. По ее словам, ОБСЕ, Украина, Россия, Евросоюз и США должны обратить внимание на недопустимость мер Кишинева.

28 февраля депутаты ПМР приняли решение обратиться в Совет Федерации и Государственную думу РФ в условиях усиления давления Молдавии. Парламентарии отметили уникальный положительный опыт российских миротворцев на Днестре и статус гаранта в переговорном процессе.