Приднестровье захотело привлечь посредников в конфликт с Молдавией В Приднестровье призвали ОБСЕ, ЕС и Украину вспомнить о гарантиях республике

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Приднестровье намерено привлечь внимание международных посредников к ситуации с обострением отношений с Молдавией, заявила заместитель председателя Верховного совета непризнанной республики Галина Антюфеева. По ее словам, которые приводит ТАСС, они должны обратить внимание на недопустимость мер Кишинева.

Надеемся, что на принятые нами решения отреагируют посредники на переговорах по приднестровскому урегулированию от ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдатели от ЕС и США, которые гарантируют демократию и мир на нашей земле, — сказала Антюфеева.

Ранее депутаты ПМР приняли решение обратиться в Совет Федерации и Государственную думу РФ в условиях усиления давления Молдавии. Парламентарии отметили уникальный положительный опыт российских миротворцев на Днестре и статус гаранта в переговорном процессе.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан России, которые могут попасть в тяжелое положение, и они вправе рассчитывать на помощь. Так он прокомментировал планы депутатов ПМР обратиться за поддержкой к РФ из-за усиливающейся экономической блокады со стороны Молдавии.