В Совфеде призвали срочно помочь россиянам в Приднестровье Джабаров: более 200 тысяч россиян в ПМР могут попасть в тяжелое положение

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров.

В Приднестровье проживают более 200 тысяч граждан России, которые могут попасть в тяжелое положение, и они вправе рассчитывать на помощь, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал планы депутатов ПМР обратиться за поддержкой к РФ из-за усиливающейся экономической блокады со стороны Молдавии.

Откровенно говоря, неожиданно, что Молдавия собирается установить блокаду территории, которую они считают своей, и населения, которое тоже считают своим. Приднестровцы тоже составляют значительную часть населения всей Молдавии. Я думаю, надо учитывать, что там стоят российские миротворцы, которые нуждаются в продуктах питания, различных поставках горючего и запчастей. Их тоже надо как-то обеспечить. Там более 200 тысяч граждан России, которые могут попасть в тяжелое положение. Они вправе рассчитывать на то, что им будет оказана помощь, — высказался Джабаров.

Сенатор считает, что речь идет о гуманитарной помощи Приднестровью. Как отметил Джабаров, если появится такая необходимость, то оказавшимся в трудном положении россиянам в ПМР необходимо будет помочь. При этом он подчеркнул, что речь не идет об аннексии или шагах, затрагивающих территориальную целостность Молдавии.

Ранее депутаты ПМР приняли решение обратиться в Совет Федерации и Государственную думу РФ в условиях усиления давления Молдавии. Парламентарии отметили уникальный положительный опыт российских миротворцев на Днестре и статус гаранта в переговорном процессе. Депутаты также призвали генсека ООН, Европейский парламент и другие организации не допустить эскалации в отношениях между Тирасполем и Кишиневом.