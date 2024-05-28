Медведев рассказал, как Россия избавит мир от «раковой опухоли» Медведев: России предстоит создать альянс по борьбе с глобальным терроризмом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

России предстоит победить возродившийся фашизм и создать новый альянс по борьбе с глобальным терроризмом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, это позволит избавиться от «раковой опухоли».

Нам снова предстоит создать альянс в борьбе против глобального терроризма. Общими силами провести хирургическую операцию, чтобы навсегда избавить мир от фашизма как от раковой опухоли, которая дала метастазы спустя 80 лет, — заявил Медведев.

Таким образом, отметил он, будет завершено «дело, которое начали наши деды на полях сражений Великой Отечественной и Второй мировой».

Кроме того, Медведев прокомментировал действия США по сознательному искажению истории. Он сравнил американского лидера Джо Байдена с манкуртом. По его словам, глава Белого дома рассуждает похожим образом, когда говорит, что военные США победили фашизм и освободили Европу. Так Вашингтон ведет борьбу с Россией, подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев заявил, что Россия в ближайшее время Россия достигнет желаемых результатов в специальной военной операции. По его словам, победа — единственная задача страны. Он подчеркнул, что она будет выполнена в обязательном порядке.

Зампред Совбеза РФ также отмечал, что решение о мире с Россией будет принимать не президент Украины Владимир Зеленский, а США и их союзники. Запад будет продвигать максимально невыгодный для Москвы договор, но страна никогда такое соглашение не подпишет, сказал Медведев.