Медведев сравнил Байдена с манкуртом Медведев обвинил Байдена в сознательном искажении исторических фактов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что США сознательно искажают факты истории. Он сравнил американского лидера Джо Байдена с манкуртом, передает ТАСС.

Байден, рассуждая как стопроцентный манкурт, сказал, что американские военные победили фашизм и освободили Европу. И это не старческая деменция, а сознательная линия на корректировку истории. Это борьба с нашей страной, — заявил Медведев.

Ранее во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области он заявил, что в ближайшее время Россия достигнет желаемых результатов в специальной военной операции. По его словам, победа — единственная цель страны, и она обязательно будет достигнута.

До этого Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение боятся проводить в стране выборы, потому что у их конкурентов, в том числе «условных (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного и (бывшего украинского президента Петра) Порошенко», будет слишком много преимуществ. По его словам, в случае проведения выборов нынешнему главе государства пришлось бы слишком много «поставить на карту».