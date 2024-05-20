Медведев объяснил, почему Зеленский боится проводить выборы Медведев: Зеленский боится проводить выборы на Украине из-за козырей конкурентов

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение боятся проводить в стране выборы, потому что у их конкурентов, в том числе «условных (экс-главкома ВСУ Валерия) Залужного и (бывшего украинского президента Петра) Порошенко», будет слишком много преимуществ, заявил ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в случае проведения выборов нынешнему главе государства пришлось бы слишком много «поставить на карту».

Вот были бы выборы — и что? Пришлось бы вести борьбу с конкурентами, с теми же условными Залужным или Порошенко, у которых оказалось бы на руках слишком много козырей, — отметил Медведев.

По его словам, Зеленский является «патологическим лжецом и закошмаренным своим окружением трусом». Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ заявил, что после отмены выборов Зеленский фактически узурпировал власть на Украине, плюнув на конституцию страны и прикрывшись как «фиговым листком» декларацией парламента об отмене президентских выборов в военное время.

Выборы президента Украины должны были пройти весной 2024 года, однако они были отменены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации населения. Согласно украинской конституции, полномочия нынешнего президента истекают в ночь на 21 мая.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Владимир Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства. По данным издания, эта критика в том числе связана с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.