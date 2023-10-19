Медведев раскрыл позицию России в конфликте на Ближнем Востоке Медведев: Россия желает переговоров по Ближнему Востоку, но готова ко всему

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия хотела бы возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщил в статье для газеты «Известия» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Москва готова к любому варианту развития событий.

Россия хотела бы возобновления полноценных переговоров по ближневосточному урегулированию, о чем недавно заявил наш президент. Однако наш проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня и началу переговоров участников конфликта доблестно провален нашими извечными оппонентами, ведомыми США. Поэтому мы готовы к любому развитию событий, сколь бы прискорбно это ни звучало, — написал Медведев.

17 октября СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран, он не набрал необходимого числа голосов. В этой связи в МИД РФ заявили, что принять проект резолюции не позволила позиция Вашингтона и других западных столиц. Как отметили в ведомстве, против выступила западная «тройка» (США, Великобритания и Франция) с примкнувшей к ней Японией. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

На следующий день СБ ООН не принял бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку из-за вето США. Документ поддержали 12 членов СБ ООН, Великобритания и РФ воздержались.