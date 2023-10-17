В МИД РФ назвали виновных в отказе принять резолюцию по Ближнему Востоку МИД России: США не позволили принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание МИД России

Позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять в СБ ООН российский проект резолюции по гуманитарному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в сообщении МИД РФ. Как отметили в ведомстве, против выступила западная «тройка» (США, Великобритания и Франция) с примкнувшей к ней Японией. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

Как показало вчерашнее голосование, именно позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества, — указали в министерстве.

Москва ранее предложила Совбезу ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Российская сторона также предложила провести голосование по проекту, касающемуся палестино-израильского конфликта, и распространила документ среди членов организации.

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. За резолюцию голосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались, в результате российский проект не набрал девять необходимых голосов.