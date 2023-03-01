Лидер «Новых людей» встал на защиту критики участников СВО

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев

Критика бывает разной, заявил в разговоре с журналистами лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Так он прокомментировал законопроект об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине. По словам Нечаева, не всякая критика является вредной, передает РИА Новости.

В этом вопросе необходимо внимательно разобраться, — заявил лидер политического объединения.

1 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в УК РФ и КоАП РФ об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, внесены в Госдуму. По его словам, они предусматривают штраф до 5 млн рублей или лишение свободы сроком до 15 лет.

Спикер уточнил, что второе чтение законопроекта состоится в четверг, 2 марта. Третье, итоговое чтение, в случае поддержки законопроекта, состоится во вторник, 14 марта.

Ранее Нечаев сказал, что партия «Новые люди» выдвинет своего кандидата на президентские выборы в 2024 году. Он подчеркнул, что итоговое решение относительно этой персоны будет принято к концу текущего года. Нечаев уточнил, что «Новые люди» не являются «партией одного человека».