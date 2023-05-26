Лева из «Би-2» и «Совет матерей и жен» признаны иноагентами

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Солист рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник)

Минюст России признал иностранным агентом фронтмена группы «Би-2» Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева, сообщается на официальном сайте ведомства. Среди организаций в реестре оказались «Совет матерей и жен» и «Общенародный союз возрождения России».

Также в список иноагентов попали антрополог Александра Архипова, журналистка Ирина Аллеман, экономист Владислав Иноземцев, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев, юрист Анна Пшеничная и директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев.

Три последние недели Минюст не обновлял список иностранных агентов, хотя традиционно делал это по пятницам.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура России передала в Минюст запрос о признании Алексея Навального иностранным агентом. Он отметил, что Навальный продолжает публиковать в соцсетях сообщения, направленные на дискредитацию спецоперации на Украине. После признания иностранным агентом оппозиционеру будут грозить штрафы за подобные действия, а затем уголовное дело. После правоохранители смогут требовать блокировки аккаунтов политика.