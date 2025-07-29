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29 июля 2025 в 14:50

В ГД предложили «вдохновиться» радикальным решением Петербурга по мигрантам

Слуцкий предложил запретить мигрантам водить такси по всей России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ЛДПР готова поддержать на федеральном уровне запрет для мигрантов работать водителями такси, заявил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, инициатива вдохновлена аналогичным решением властей Санкт-Петербурга.

ЛДПР поддерживает решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова запретить мигрантам водить такси в Северной столице. <…> Говоря о повсеместном внедрении такой практики, то в целом, безусловно, да, но нужно посмотреть на результаты этой практики в Санкт-Петербурге, чтобы избежать несостыковок, — подчеркнул он.

По данным партии, в прошлом году на 24% увеличилось количество смертельных ДТП по вине водителей-мигрантов. В крупных городах было зафиксировано более двух тысяч таких аварий. Слуцкий отметил, что «нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам, склонным к агрессивному вождению».

Ранее Беглов ввел в Северной столице временный запрет на работу иностранцев в такси. Ограничение будет действовать до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении. Решение принято для обеспечения работой граждан России.

На этом фоне таксист и блогер Егор Рябков заявил, что извоз в Петербурге в ближайшее время подорожает на 30–40% из-за инициативы городских властей. По его мнению, на сегодняшний день порядка 60% водителей таких служб — приезжие иностранцы. Он добавил, что цены на такси порой ниже, чем на общественный транспорт, — благодаря большому количеству автомобилей.

Россия
мигранты
ЛДПР
Леонид Слуцкий
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