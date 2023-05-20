Лавров заявил, что на Западе в открытую обсуждают расчленение России Лавров: западные экспертные сообщества открыто обсуждают расчленение нашей страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Экспертные сообщества в США и других странах Запада не скрывая обсуждают заказ на расчленение России, заявил в ходе выступления на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, западные державы хотят уничтожить Россию, поскольку она мешает им установить глобальное доминирование в мире.

Западные экспертные сообщества уже открыто обсуждают полученный заказ на выработку сценариев расчленения нашей страны. И не скрывается, что существование России как самостоятельного центра несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада. Ну, и в рамках самого Запада, понятно, доминируют Соединенные Штаты, — сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что между странами Востока и Запада также произошел разлом и теперь русофобия со стороны США и государств Европы «вызывает раздражение среди мирового большинства».

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ряд американских и европейских институтов создают лженаучные теории о расколе России. По его словам, фонды США пишут специальные работы для поддержания нестабильной обстановки внутри страны и внушения чувства неполноценности россиянам.