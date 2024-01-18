Лавров высказался об отказе Аргентины присоединиться к БРИКС Лавров назвал суверенным решение Аргентины не вступать в БРИКС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС является суверенным, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. При этом он допустил, что позиция Буэнос-Айреса может измениться.

Это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. Приглашение было направлено при предыдущем президенте. Когда это приглашение было направлено, президент Альберто Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов, — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что правительство президента Хавьера Милея может с «большим основанием» определиться с отношением с БРИКС. Однако, объяснил Лавров, сначала аргентинским властям необходимо «освоиться».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал отказ Аргентины от присоединения к БРИКС «глупой вещью». Он выразил мнение, что такое решение властей направлено против самой страны. По словам Мадуро, подобным решением Милей действует против аргентинских работников и бизнесменов. Он добавил, что новый президент Аргентины вернет страну в XIX век и превратит в «вассала имперского однополярного мира» и новую колонию из Южной Америки.

Милей отклонил приглашение о вступление страны в БРИКС в конце 2023 года. Он направил официальный отказ российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, а также другим лидерам содружества. В письме аргентинский лидер указал, что не считает участие страны в содружестве уместным в настоящий момент.