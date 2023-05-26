Лавров: Вашингтон науськивает своих европейских сателлитов на Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Ларов

США науськивают своих европейских сателлитов на Москву, полагая, что ему все сойдет с рук, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале. Так министр прокомментировал информацию о возможных поставках Украине истребителей.

Вашингтон-то считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном, это тоже сильное заблуждение, если США собираются подвести мир к черте третьей мировой войны, — сказал Лавров.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву американских истребителей F-16 является приоритетной задачей. Сообщалось, что ВСУ могут использовать обещанные им F-16 для сопровождения судов, перевозящих зерно в Черном море.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время согласуют сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители Киеву.