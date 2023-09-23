Лавров пожелал новому главе ГА ООН прислушиваться к чужому мнению Лавров выразил надежду, что председатель ГА ООН удержит сбалансированную позицию

Фото: Russian Foreign Ministry/via Global Look Press

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Дэннисом Фрэнсисом выразил надежду, что тот на новом для себя посту постарается придерживаться сбалансированной позиции и внимательно прислушиваться к мнению всех государств-членов. Председатель Генассамблеи представляет Тринидад и Тобаго, он был избран на пост в июне текущего года и будет его занимать до окончания 78-й сессии в сентябре 2024 года.

Министр выразил надежду, что на этом ответственном посту Дэннис Фрэнсис будет придерживаться сбалансированной и равноудаленной линии, внимательно прислушиваясь к мнению всех без исключения государств-членов и не позволяя известной группе стран использовать площадку одного из уставных органов ООН в своих корыстных геополитических интересах, — говорится в сообщении российского МИД.

Там также отметили, что в ходе переговоров стороны акцентировали внимание на важности поддержания на Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества и неприемлемость деструктивных инициатив, ведущих к конфронтации и давлению на те или иные государства.

Ранее Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал последнего запустить процедуру арбитража в отношении США. По словам российского дипломата, необходимость подобной процедуры требует сложившаяся ситуация. Ранее в МИД РФ неоднократно жаловались на проблемы с получением американских виз сотрудниками ведомства, отправлявшимися на работу в ООН. Штаб-квартира международной организации расположена в Нью-Йорке в США.