Лавров оценил перспективы открытия коммуникаций на Южном Кавказе Лавров: транспортные коммуникации на Южном Кавказе возобновятся в ближайшее время

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Коммуникации на Южном Кавказе будут возобновлены в ближайшее время, сообщил глава МИД Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. По его словам, трехсторонняя группа с участием России, Азербайджана и Армении работает ритмично и стороны уже существенно продвинулись в достижении договоренностей. Трансляция встречи велась на сайте МИД РФ.

Вопросами разблокирования торговых, экономических, транспортных связей на Южном Кавказе занимается трехсторонняя группа с участием России, Азербайджана и Армении. Она работает ритмично. Одновременно, кстати сказать, со встречами по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. <...> Существенно продвинулись в достижении договоренностей, — сказал министр.

Лавров также отметил, что Москва, Баку и Тегеран обсуждают восстановление железнодорожного участка Решт-Астара, который входит в транспортный коридор «Север — Юг», цель которого обеспечить транспортную связь между Россией, Азербайджаном, Ираном и Индией.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Россия продолжает работу по разблокировке транспортных связей Азербайджана и Армении. Захарова отметила, что у нее пока нет данных о сроках возобновления работы Зангезурского коридора.

На этой неделе президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обстановку вокруг Карабаха. В частности, Путин и Пашинян подчеркнули важность последовательного выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху, подписанных 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.