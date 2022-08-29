Путин и Пашинян обсудили обстановку вокруг Карабаха

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает «Интерфакс Азербайджан». В частности, Путин и Пашинян обменялись мнениями относительно ряда вопросов повестки армяно-российских отношений и затронули обстановку вокруг Карабаха.

Подчеркнули важность последовательного выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху, подписанных 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, участники разговора поздравили друг друга с 25-летием Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией. Стороны выразили уверенность, что и впредь армяно-российские союзнические взаимовыгодные отношения в различных сферах продолжат эффективно развиваться и укрепляться.

В этом месяце это не первый телефонный разговор Путина и Пашиняна. На прошлой неделе по инициативе армянского представителя стороны продолжили обсуждение ситуации вокруг Карабаха. Во время разговора подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. При этом отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе.