Путин и Пашинян поговорили о ситуации в Карабахе

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что стороны продолжили обсуждение ситуации вокруг Карабаха.

Подтверждена важность последовательной реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. При этом отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе, — говорится в сообщении.

Помимо региональной повестки, лидеры затронули некоторые актуальные темы дальнейшего развития двусторонних отношений между Москвой и Ереваном.

Ранее Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес структур РФ в причастности к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». Такие действия стали ответной реакцией Москвы на обвинения армянской стороны о якобы причастности к происшествию российских спецслужб. Некоторые армянские политики утверждали, что за взрывом могут стоять спецслужбы России, якобы даже заметен «почерк» ФСБ.

Позже замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос NEWS.ru на еженедельном брифинге, заявил, что Москва ожидает от Еревана ответ на ноту. При этом, по его словам, для решения этого вопроса также состоялась конструктивная беседа временного проверенного в делах посольства РФ с руководством МИД Армении.