Лавров назвал препятствие прогрессу в отношениях Баку и Еревана Лавров назвал Запад препятствием прогрессу в отношениях Баку и Еревана

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Сергей Лавров

Прогрессу по нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также реализации трехсторонних договоренностей стран с Москвой препятствует Запад, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что процесс тормозит Армения, слушающая советы заокеанских партнеров.

Запад не хочет допустить реализации трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана. ЕС и США хотят по-своему организовать делимитацию границы Армении и Азербайджана в обход Москвы, — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Россия никогда не была инициатором какого-либо охлаждения отношений с Арменией. По его словам, отношение к России и западным странам является выбором армянского руководства.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что представители Баку и Еревана могут провести переговоры для заключения мирного соглашения без посредников. Он выразил мнение, что организация переговоров с посредниками может дать иностранным государствам рычаги давления на Баку и Ереван. При этом он подчеркнул, что международная фиксация процесса имеет важное значение.

До этого председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар сказал, что попытки стран Запада повлиять на события в пользу Армении начинают раздражать Азербайджан. По его словам, Москва и Баку видят, как иностранные державы пытаются вытянуть Армению из-под влияния России.