Лавров: Москва никогда не была инициатором охлаждения отношений с Ереваном

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сергей Лавров

Москва никогда не была инициатором охлаждения отношений с Ереваном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. По его словам, отношение к России и западным странам является выбором армянского руководства.

Мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях, — сказал министр.

Глава российской дипломатии также отметил, что многие из нынешних официальных лиц Армении, находясь в оппозиции, призывали республику выйти из ОДКБ и ЕАЭС. Однако, подчеркнул министр, отношения продолжили развиваться, как и прежде, и у Москвы не было ни малейшего желания отстраниться от Еревана. Лавров добавил, что Россия сохраняет теплое отношение к армянскому народу, история расставит все по местам.

При этом он отметил, что Москва не слышала от Армении возражений против заявлений Запада о необходимости убрать РФ из Южного Кавказа.

То, что Запад публично заявляет о необходимости убрать Россию из Южного Кавказа, — это тоже всем известно. Каких-то возражений из Еревана мы не слышали, — подчеркнул он.

До этого министр заявил, что миссия Евросоюза в Армении пыталась «разнюхивать» действия России в регионе. По его словам, Москва обсуждала это с Ереваном. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что изначально представители ЕС должны были заниматься принятием мер по укреплению доверия между Ереваном и Баку.

Также Лавров пояснил, что Запад препятствует прогрессу по нормализации отношений между Азербайджаном и Ереваном, а также реализации трехсторонних договоренностей стран с Москвой. Он уточнил, что процесс тормозит Армения, чьи представители прислушиваются к советам заокеанских партнеров.