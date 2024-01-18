Лавров: миссия ЕС в Армении «разнюхивала» действия России в регионе

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Миссия Евросоюза в Армении пыталась «разнюхивать» действия России в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. По его словам, Москва обсуждала это с Ереваном. Глава ведомства напомнил, что изначально представители ЕС должны были заниматься принятием мер по укреплению доверия.

Миссия ЕС стала активно интересоваться работой наших пограничников, которые в Армении расположены. И в принципе заниматься не какими-то мерами укрепления доверия, а вот, пыталась все время разнюхивать, что, где происходит, как там Россия выглядит, что она там делает, какие конкретно задачи перед ней стоят. Это тоже известно, мы обсуждали это с армянскими друзьями многократно, — заявил Лавров.

Министр напомнил, что Ереван не стал подписывать договор об отправке наблюдателей ОДКБ на границу Армении и Азербайджана. По его словам, почти одновременно с этим туда поехала миссия Евросоюза.

Вместе с тем министр отметил, что Россия никогда не была инициатором охлаждения отношений с Арменией. По его словам, то, как сейчас развиваются контакты между странами, является выбором армянского руководства. Многие из нынешних официальных лиц Армении, будучи в оппозиции, призывали выйти из ОДКБ и ЕАЭС, добавил он.

Ранее секретарь правящей парламентской фракции Артур Ованнисян заявил о планах продолжить военное сотрудничество с Россией. Вместе с тем он отметил, что Ереван диверсифицирует свои связи с области безопасности.