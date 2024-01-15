Баку и Ереван могут провести переговоры о мирном соглашении без посредников

Представители Азербайджана и Армении могут провести переговоры для заключения мирного соглашения без посредников, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. По его словам, которые приводит агентство «Интерфакс», организация переговоров с посредниками может дать иностранным государствам рычаги давления на Баку и Ереван. При этом он подчеркнул, что международная фиксация процесса имеет важное значение.

Если Армения и Азербайджан осознают, что могут и должны решить свои вопросы, чтобы не быть разменной монетой в больших играх других [государств], то я не исключаю, что могут быть и прямые переговоры, — заявил Симонян.

Председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар ранее заявил, что попытки стран Запада повлиять на события в пользу Армении начинают раздражать Азербайджан. По его словам, Москва и Баку видят, как иностранные державы пытаются вытянуть Армению из-под влияния России. Вместе с тем он отметил, что в конечном счете Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор без участия представителей других держав, так как для привлечения гарантов необходимо много времени. Мирное соглашение же нужно Баку и Еревану уже сейчас, считает Рар.