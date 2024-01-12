Политолог объяснил, почему Баку хочет подписать мир с Ереваном в Москве Политолог Рар — для NEWS.ru: Запад начинает раздражать Баку

Фото: kremlin

Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Попытки западных стран где-то еще повлиять на события в пользу Армении начинают раздражать Азербайджан, заявил NEWS.ru председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар. По его словам, и в Баку, и в Москве видят, как Запад пытается вытянуть Армению из-под излияния Москвы, обе стороны в этом не заинтересованы.

В Азербайджане хорошо понимают, что если ЕС создаст свой плацдарм на Кавказе именно в Армении, то это будет постоянное бодание с Азербайджаном, в частности в вопросах прав человека. Кроме того, в Баку видят, как НАТО пытается привлечь Грузию, его другого соседа, в свои ряды, понимая при этом, что сам в Североатлантический альянс не собирается. В этом отношении Баку опять выгоднее, чтобы российское влияние в регионе было бы сильнее, чем европейское или американское, — заявил Рар.

По его словам, в этом заинтересована и Москва, которая желает оставаться единственным посредником в конфликте между двумя бывшими советскими республиками. При этом он допустил, что стороны могут заключить мир без всяких «гарантов». По его словам, поиск посредников может занять много времени.

На то, чтобы пригласить так называемых гарантов сначала за стол переговоров, а потом привести их в какой-то нейтральный город, где будет подписан этот договор, уйдет уйма времени. А время бежит, мирный договор нужен, — отметил Рар.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мирном договоре с Арменией нет необходимости указывать каких-либо гарантов. В интервью местным телеканалам он подчеркнул, что соглашение будет подписано двумя суверенными государствами. Азербайджанский лидер добавил, что основные условия для заключения мирного договора с Арменией уже созданы. Если какие-то страны хотят посодействовать в этом процессе, то помощь с их стороны не должна быть принудительной, подчеркнул Алиев.