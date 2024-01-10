Алиев: для подписания мирного договора с Арменией не нужны гаранты

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мирном договоре с Арменией нет необходимости указывать каких-либо гарантов. В интервью местным телеканалам он подчеркнул, что соглашение будет подписано двумя суверенными государствами, передает Sputnik Азербайджан.

Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты. Мы считаем, что в этом нет необходимости. Это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства, — сообщил Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что основные условия для заключения мирного договора с Арменией уже созданы. Если какие-то страны хотят посодействовать в этом процессе, то помощь с их стороны не должна быть принудительной, подчеркнул Алиев.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что в Ереване видят определенный регресс по некоторым статьям договора о мире, предложенным в Баку. Он также указал на достижения по ряду других направлений. Мирзоян уточнил, что в итоговом соглашении необходимо четко сформулировать стандарты будущей делимитации границ. Помимо этого, по словам министра, между странами должны быть открыты коммуникации на принципах двусторонности.