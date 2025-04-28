Лавров назвал условие для начала переговоров России и Украины Лавров: Зеленскому нужно отменить запрет на переговоры с РФ для их перезапуска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется отменить законодательный запрет на переговоры с Россией для их возобновления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo. Он напомнил, что из переговорного процесса в апреле 2022 года вышел именно Киев по требованию западных кураторов.

Затем в сентябре того же года Владимир Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с Россией, он по-прежнему действует. Для их возобновления его потребуется отменить, — пояснил Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины сигнала о возобновлении прямых переговоров. Вместе с этим Песков подчеркнул, что говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно. При этом он также подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. По словам Пескова, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил спецпосланнику лидера США Стиву Уиткоффу во время их недавней встречи.