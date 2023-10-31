Кремль встанет на защиту задержанного совладельца «Альфa-Групп» Песков: РФ защитит задержанного во Франции совладельца «Альфa-Групп» Кузьмичева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль окажет содействие в защите прав задержанного во Франции совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдет в том случае, если «на то будет пожелание» бизнесмена.

Песков отметил, что Кузьмичев является гражданином России. Французское дипведомство должно передать в Москву информацию о его задержании, пояснил представитель Кремля.

После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России, — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что не знаком с ситуацией с задержанием Кузьмичева, но читал о произошедшем в СМИ.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Кузьмичева задержали во Франции в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций. По данным канала, следователи провели обыски в домах предпринимателя, в том числе в парижской квартире и на вилле в Сен-Тропе. В одном из домов были найдены пачки купюр. По информации Baza, при задержании миллиардера были задействованы около ста сотрудников правоохранительных органов.