Командир «Ахмата» вернулся в зону СВО после попытки отравления Командир «Ахмата» Алаудинов вернулся в зону СВО после попытки отравления

Фото: Александр Река/ТАСС

командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов во время инспектирования позиций своих подчиненных в зоне проведения специальной военной операции

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов вернулся в зону СВО после попытки отравления, об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24». При этом он отметил, что до конца не восстановился, поскольку реабилитация займет длительное время.

На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время, — сказал Алаудинов.

По его словам, он не имеет возможности и желания жить в мирной обстановке, пока солдаты и офицеры находятся на передовой и ведут активные боевые действия. В этой связи Алаудинов заявил, что намерен «лечиться на ходу».

О том, что заместитель командующего вторым армейским корпусом пытались отравить, стало известно 8 февраля. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо было пропитано отравляющим веществом. Пострадавших госпитализировали в медсанбат, где им оказали необходимую помощь.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что началась охота за лидерами российского патриотического движения. Он призвал найти организаторов покушения на командира спецназа «Ахмат», чтобы предотвратить попытки убийства других лидеров российской «партии патриотизма».

7 марта ФСБ предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По версии силовиков, способ совершения диверсионно-террористического акта был аналогичный тому, который выбраля для убийства журналистки Дарьи Дугиной: злоумышленники намеревались прикрепить самодельное взрывное устройство под автомобиль и взорвать его.