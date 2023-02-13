Политолог: на лидеров российской «партии патриотизма» началась охота Политолог Михайлов: на лидеров российской «партии патриотизма» началась охота

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Рамзан Кадыров и Апти Алаудинов

Началась охота за лидерами российского патриотического движения, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов. Он сообщил о необходимости найти организаторов покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, чтобы предотвратить попытки убийства других лидеров российской «партии патриотизма». Эксперт также выразил уверенность, что причастных к попытке убийства Алаудинова вскоре обязательно поймают.

Вывод один: началась охота за лидерами национального патриотического российского движения, российской «партии патриотизма». Нужно как можно быстрее выяснить, кто мог попытаться отравить Алаудинова <...> Будет проведено тщательное расследование, причастных к покушению обязательно поймают, — подчеркнул Михайлов.

Политолог напомнил, что Алаудинов, как и глава Чечни Рамзан Кадыров, открыто говорил о намерении «преследовать нацистов по всему миру». Эксперт отметил, что после таких заявлений нападки со стороны злоумышленников ожидаемы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что его помощник, заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов был отравлен. На данный момент его жизни ничего не угрожает. По словам Кадырова, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо было пропитано отравляющим веществом.