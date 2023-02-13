Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что его помощник, заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов был отравлен. На данный момент его жизни ничего не угрожает. По словам Кадырова, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо было пропитано отравляющим веществом.
Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом, — написал глава Чечни.
Он уточнил, что пострадавшие были госпитализированы в медсанбат, где им оказали необходимую помощь. На данный момент, отравленные находятся в московской клинике и идут на поправку.
Идет расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть, — сообщил Кадыров.
Ранее российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, занимавшегося разоблачением ее деятельности за 2014–2018 годы. В Бердянске силовики обнаружили тайник украинских диверсантов, которые планировали убийство Прозорова.