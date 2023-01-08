Кириенко дал прогноз на завершение СВО Кириенко заявил, что задачи СВО будут выполнены и «победа обязательно будет»

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Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил журналистам о том, что поставленные главой государства задачи специальной военной операции будут выполнены и «победа обязательно будет». Слова чиновника приводит ТАСС. Также Кириенко сообщил о «провокациях со стороны Украины», последовавших в ходе объявленного Россией перемирия.

Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь, — сказал Кириенко.

Он также заявил, что во время объявленного Россией перемирия производились попытки прилета беспилотников «в ночь, когда шла рождественская служба, в Севастополе и в Херсонской области, и в Запорожской области».

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.