«Киев уже проиграл»: депутат ГД об итогах саммита НАТО для Украины Депутат ГД Журавлев: на саммите НАТО «Киев уже проиграл», Западу не нужна война с Россией

Фото: Ak Party Office/Global Look Press

Встреча лидеров НАТО

«Киев уже проиграл» по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий объяснил, что Западу «ни в коем случае не нужна война с Россией», поэтому от президента Украины Владимира Зеленского требуют победы на поле боя.

Западу ни в коем случае не нужна война с Россией, Зеленскому теперь говорят прямо: выиграешь, тогда, может быть, подумаем. Люди в дорогих костюмах и платьях не хотят обниматься с человечком в грязной футболке, героический образ превратился в комический. Украину, конечно, продолжат накачивать оружием, но ставку на нее уже делать не будут, отыгранная карта. Киев уже проиграл, — добавил Журавлев.

По словам депутата, у НАТО уже другие проблемы, поэтому Альянс обсуждает возможное расширение на Тихоокеанский регион, о чем говорит присутствие на саммите руководства Австралии, Японии и Южной Кореи.

Украину, конечно, продолжат накачивать оружием, но ставку на нее уже делать не будут, отыгранная карта, — подчеркнул Журавлев.

Западные страны намерены затягивать украинский конфликт, поскольку таким образом больше ущерба будет нанесено России, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он убежден в том, что США не будут спешить с переговорами и будут продолжать дурить, и водить за нос украинского президента Владимира Зеленского. По мнению Джабарова, Зеленский понял, что уже особо никому не нужен.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад требует от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат.