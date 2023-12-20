«Как снег в декабре»: Песков о влиянии заболеваемости ОРВИ на выборы Песков: рост заболеваемости ОРВИ не повлияет на выборы президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом не повлияет на запланированные на март 2024 года выборы президента России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, всплеск заболеваемости обусловлен сезонностью, необходимо принимать меры предосторожности, но не стоит удивляться этому явлению.

Давайте не забывать главное — еще даже до ковида мы с вами всю зиму болели простудами, гриппом и так далее. Потом был ковид, и после ковида продолжаем болеть, и дальше будем болеть. Такой сезон, особенно для нашего климата. Давайте не относиться к этому как к неожиданному снегу в декабре, — сказал Песков.

Также он заявил, что в Кремле не планируют вводить масочный режим, несмотря на рост заболеваемости гриппом в стране. По словам Пескова, для подобной меры нет никаких предпосылок. При этом представитель Кремля подчеркнул, что определенные меры предосторожности предпринимать нужно, так как вопрос обеспечения безопасности главы государства имеет приоритет.

По данным Роспотребнадзора, в начале декабря отмечался рост заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. В период с 4 по 10 декабря было зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения COVID-19 — различными вариантами штамма «омикрон».