Кадыров назвал долю военной помощи Запада, которая дойдет до Украины Кадыров: до Украины дойдет около 15% помощи Запада, остальное разворуют

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

До Украины дойдет не более 15% военной поддержки европейских государств и США, остальное будет разворовано. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале. При этом он подчеркнул, что «переживать и беспокоиться не о чем».

Вижу, что последнее время мы говорим о долларах, о технике, которые выделяют европейские государства для Украины. Техника, которую выделяют для Украины — это неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться. И те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами — это копейки, дойдет до них всего 15%. Переживать и беспокоиться не о чем, — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, это «рабочая схема по отмыванию денег», в рамках которой чиновники Запада и непосредственно Украины разворуют средства.

По мнению Кадырова, единственное, чего должны бояться «воины и патриоты России» — того, что Москва может сесть за стол переговоров. Он также заявил, что Россия «борется с шайтанами», а поскольку «логово бандитов находится в Киеве», следовательно, «снаряды и ракеты должны лететь прямо в логово».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ.

В этой связи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.