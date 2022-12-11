Кабмин выделил более 362,5 млн рублей на поддержку многодетных семей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство выделило дополнительно более 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Медведевым, сообщается на сайте кабмина.

Размер пособия составляет в среднем 14,5 тысячи рублей. Оно выплачивается до достижении ребенком трехлетнего возраста.

Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства, — говорится в сообщении.

Ранее инвестор Татьяна Волкова заявила, что многодетная семья может прожить на любой бюджет, но по разным сценариям. Например, при тотальной экономии и пользовании различными субсидиями и льготами может хватить 60-70 тысяч рублей в месяц. Если же в приоритете семьи развитие детей и их талантов, то потребуется гораздо большая сумма.