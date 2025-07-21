Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 14:00

«Искажение правды»: депутат о памятнике союзникам Гитлера в Молдавии

Депутат Иванов: памятник румынской армии в Молдавии искажает правду о войне

Михаил Иванов Михаил Иванов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Открытый в Молдавии памятник армии Румынии, входившей в германскую коалицию стран Оси, искажает правду о Второй мировой войне, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, создание монумента является не исторической ошибкой, а намеренным осквернением памяти жертв нацизма.

[Открытие памятника] — это не просто историческая ошибка, а сознательное искажение правды и осквернение памяти миллионов жертв нацизма. Румыния под руководством [Иона] Антонеску была союзником [Адольфа] Гитлера, ее войска участвовали в массовых казнях мирных жителей, уничтожали целые села на территории СССР. Называть этих людей героями — значит плевать в лицо всем, кто погиб, защищая мир от коричневой чумы, — сказал Иванов.

Он уточнил, что флаг Евросоюза на церемонии открытия памятника свидетельствует о том, что Европа контролирует Молдавию. По словам Иванова, Кишинев повторяет украинский сценарий с переписыванием истории. Он призвал международное сообщество дать оценку этому инциденту и напомнил, что героизация нацизма противоречит резолюциям ООН.

Дальше — разрушение экономики, нищета населения и превращение страны в полигон для геополитических экспериментов Запада. Уже сегодня Молдавия погрязла в долгах, а уровень жизни граждан стремительно падает. Но вместо решения реальных проблем власти занимаются пропагандой нацизма. Особенно цинично звучат заявления о «крестовом походе против большевизма». Россия никогда не допустит, чтобы память о Великой Победе была осквернена, — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что в молдавском селе Душманы открыли памятник румынским солдатам времен Великой Отечественной войны. По словам главы местного координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексея Петровича, авторы монумента назвали героями военнослужащих страны, которая выступала союзником Гитлера.

Румыния
Молдавия
Адольф Гитлер
Вторая Мировая Война
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«WhatsApp пора готовиться к уходу»: когда закроют, что будет с Telegram
Владелице ювелирного дома дали срок за мошенничество
Садовод рассказал, можно ли сажать картошку во второй половине июля
«Пока не исчерпались»: военэксперт раскрыл, когда ждать крах Зеленского
Стало известно, какая страна в ЕС поставила Украине средств ПВО на $200 млн
Кассир потратила $2,4 млн компании на роскошную жизнь
Проверка на цвет и мягкость: как выбрать спелое и вкусное авокадо
«Тяжелое решение»: депутат о последствиях 50-дневной накачки оружием ВСУ
Как малый и средний бизнес работает с крупными поставщиками металла
Раскрыто число погибших при крушении самолета на здание с детьми
Путин установил минимальный коэффициент рождаемости на одну россиянку
Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота
В России призвали переводить работников на удаленку из-за аномальных ливней
Венгрия обсудила с Россией и Сербией новый нефтепровод
ФСБ задержала главу одного российского банка
На Западе заявили о «роевой тактики» ВС России по прорыву обороны ВСУ
Ароматная абрикосовая наливка: готовим дома без лишней химии
Зарубежным судам станет сложнее зайти в морские порты России
Стоматолог отравил жену ради денег и попросил дочь сделать алиби через ИИ
На Украине могут появиться мобильные ТЦК
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.