«Искажение правды»: депутат о памятнике союзникам Гитлера в Молдавии Депутат Иванов: памятник румынской армии в Молдавии искажает правду о войне

Открытый в Молдавии памятник армии Румынии, входившей в германскую коалицию стран Оси, искажает правду о Второй мировой войне, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, создание монумента является не исторической ошибкой, а намеренным осквернением памяти жертв нацизма.

[Открытие памятника] — это не просто историческая ошибка, а сознательное искажение правды и осквернение памяти миллионов жертв нацизма. Румыния под руководством [Иона] Антонеску была союзником [Адольфа] Гитлера, ее войска участвовали в массовых казнях мирных жителей, уничтожали целые села на территории СССР. Называть этих людей героями — значит плевать в лицо всем, кто погиб, защищая мир от коричневой чумы, — сказал Иванов.

Он уточнил, что флаг Евросоюза на церемонии открытия памятника свидетельствует о том, что Европа контролирует Молдавию. По словам Иванова, Кишинев повторяет украинский сценарий с переписыванием истории. Он призвал международное сообщество дать оценку этому инциденту и напомнил, что героизация нацизма противоречит резолюциям ООН.

Дальше — разрушение экономики, нищета населения и превращение страны в полигон для геополитических экспериментов Запада. Уже сегодня Молдавия погрязла в долгах, а уровень жизни граждан стремительно падает. Но вместо решения реальных проблем власти занимаются пропагандой нацизма. Особенно цинично звучат заявления о «крестовом походе против большевизма». Россия никогда не допустит, чтобы память о Великой Победе была осквернена, — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что в молдавском селе Душманы открыли памятник румынским солдатам времен Великой Отечественной войны. По словам главы местного координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексея Петровича, авторы монумента назвали героями военнослужащих страны, которая выступала союзником Гитлера.