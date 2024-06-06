Ирина Яровая рассказала о мерах поддержки внутреннего туризма Яровая предложила внедрить семейную карту для поддержки внутреннего туризма

Фото: Антон Новодережкин/Росконгресс

Серьезной и качественной мерой поддержки внутреннего туризма стало бы внедрение в России семейной карты, заявила на полях Петербургского международного экономического форума вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ее можно было бы использовать для посещения объектов культуры и спорта.

Что касается мер государственной поддержки, когда семья путешествует в каникулярный период с детками, семейная карта для посещения объектов культуры, спортивных объектов было бы серьезной и качественной мерой поддержки, — заявила она.

Ранее эксперт в сфере внутреннего туризма, сервиса и гостеприимства Анастасия Бокарева рассказала, что при планировании поездки пенсионеры должны учитывать прежде всего ее длительность. По ее словам, также нужно тщательно выбирать транспорт, на котором состоится поездка.

Внутренним туризмом во время отпуска в текущем году планируют заняться порядка 65% граждан России. При этом более половины из них хотят отправиться в путешествие на автомобиле. Об этом свидетельствуют данные опроса Координационного центра правительства страны, в котором приняли участие более двух тысяч респондентов.