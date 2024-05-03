Стало известно, сколько россиян проведут отпуск в поездках по стране Около 65% россиян планируют провести отпуск в поездках по стране в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 65% граждан России в текущем году планируют заняться внутренним туризмом во время отпуска, свидетельствуют данные опроса Координационного центра правительства РФ, в котором приняли участие более двух тысяч респондентов. При этом более половины из них хотят отправиться в путешествие на автомобиле.

В приведенных на сайте кабмина материалах отмечается рост популярности внутреннего туризма в России. Так, в прошлом году во время отпуска путешествовать по стране планировали порядка 53% граждан, а в позапрошлом — 38%.

Больше всего опрошенных выбрали для путешествий автомобиль (51%), 48% предпочли поезд, и еще 34% — самолет. В правительстве подчеркнули, что рост популярности автотуризма повышает требования к инфраструктуре для автомобильных путешествий. Так, средняя оценка удовлетворенности по РФ составляет 3,55 балла из пяти возможных.

Самыми популярными форматами отдыха стали поездки на море — такой вид отдыха предпочли 52% респондентов. Второе место досталось путешествиям с познавательными целями по известным и историческим местам (40%), третье — посещению природных парков (34%).

Ранее эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова рассказала NEWS.ru, куда можно поехать в России и Европе на майские праздники. В качестве одного из доступных вариантов эксперт назвала Санкт-Петербург, куда пока продаются билеты на поезд. Среди наиболее востребованных направлений внутреннего туризма в этот период эксперты выделяют Сочи и Калининград. За ними следуют Татарстан, Алтайский край и Башкирия.