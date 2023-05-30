«Хладнокровно и расчетливо»: в Совфеде раскрыли ответ России на атаку БПЛА Сенатор Джабаров заявил, что Россия ответит на атаку БПЛА хладнокровно и расчетливо

Фото: МО РФ

Сенатор Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что Россия ответит на атаку украинских БПЛА по Московскому региону «хладнокровно и расчетливо». Член Совфеда добавил, что руководство Вооруженных сил РФ примет соответствующие решения, исходя из военной и политической целесообразности.

Думаю, что руководство ВС РФ примет грамотное решение. Когда надо будет ответить, они учтут военную и политическую целесообразность. Россия всегда действует хладнокровно и расчетливо, в ярости мы ничего никогда не делаем, всегда нужно отдышаться, именно поэтому мы не совершили трагических ошибок, — рассказал Джабаров.

Он также похвалил работу российской ПВО, успешно отразившей налет БПЛА. Сенатор подчеркнул, что если ВС РФ решат усилить ПВО в определенном районе, то не станут об этом публично сообщать.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал первичный перечень мест падения беспилотников в Подмосковье, которые были задействованы Киевом для атаки по Москве. По его данным, дроны были сбиты в населенных пунктах в районах Истры, Красногорска и Одинцово.

Между тем депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что после атаки на Москву президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов должны стать целями для российских разведгрупп.