Хинштейн рассказал, что будет с книгами из ЛГБТ-списка Хинштейн: книгам Достоевского по законам об ЛГБТ ничего не угрожает

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Александр Хинштейн

Книгам Федора Достоевского и остальной классике по российским законам о борьбе с пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) ничего не угрожает, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о появлении списка запрещенных книг на одном из маркетплейсов. По словам парламентария, документ был разработан в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) участниками книжного рынка, но сейчас он не актуален.

Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, по нашим законам о борьбе с ЛГБТ-пропагандой ничто не угрожает, — сообщил он.

Сегодня, 21 февраля, представители известного маркетплейса заявили «Коммерсанту», что 252 произведения попали под запрет на их площадке из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Среди них оказались «Неточка Незванова» Федора Достоевского, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Норвежский лес» Харуки Мураками.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это был первый подобный арест после запрета ЛГБТ.

Позже Александр Хинштейн назвал «очень странным» судебное решение об аресте россиянки за сережки. По его мнению, этот аксессуар не имеет никакого отношения к экстремистскому движению. Он также выразил надежду, что суд следующей инстанции отменит принятое решение.