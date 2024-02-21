Достоевского, Уайльда и Мураками внесли в список гомопропаганды «Коммерсант»: маркетплейс снял с продажи 252 книги из-за пропаганды ЛГБТ

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Представители известного маркетплейса подтвердили «Коммерсанту», что 252 произведения попали под запрет на их площадке из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Среди них оказались «Неточка Незванова» Федора Достоевского, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Норвежский лес» Харуки Мураками.

Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в интернете, СМИ, книгах и других источниках. [Наш маркетплейс] принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины, — сообщили в маркетплейсе.

Полный список из 252 книг был опубликован в Сети. Более половины авторов — зарубежные прозаики. В списке в том числе оказались три романа Стивена Кинга: «Оно», «Доктор Сон» и «Четыре сезона».

Правозащитница Ева Меркачева в своем Telegram-канале пишет, что директор маркетплейса по связям с госорганами Павел Глухов опроверг данные о запрете продажи перечисленных книг.

Почему пресс-служба [маркетплейса] верифицировала актуальность списка «Коммерсанту», распространив заведомую неправду, сейчас выясняется в ходе внутреннего разбирательства, — пишет Меркачева.

В ноябре президент Владимир Путин заявлял, что представители сексуальных меньшинств имеют право выигрывать в культурных конкурсах и являются частью общества. В декабре 2022 года он подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди населения безотносительно возрастной категории.