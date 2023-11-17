Путин раскрыл, какие права есть у представителей ЛГБТ Путин: представители ЛГБТ имеют право выигрывать в культурных конкурсах

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Владимир Путин

Представители ЛГБТ являются частью общества и имеют право участвовать в культурных конкурсах, заявил президент России Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, важно стремиться к равноправию во всем, в том числе в конкурсах в сфере культуры.

[Представители сексуальных меньшинств] имеют право на то, чтобы выигрывать [конкурсы], показывать, рассказывать [свои истории]. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему, — отметил он.

Ранее Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией. При этом ведомство будет настаивать на запрете движения в России. В министерстве увидели в деятельности движения признаки экстремистской направленности. В частности, ЛГБТ-движение, по мнению Минюста, возбуждает социальную и религиозную рознь.

Как считает зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, ЛГБТ-движение стало угрозой государственному строю России. Парламентарий отметил, что идеология «богомерзкой» организации противоречит Конституции РФ, где семья определяется как союз мужчины и женщины.