Хакеры взломали сайт Росреестра

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Неизвестные взломали сайт Росреестра. При попытке открыть ресурс высвечивалось окно с поздравлением с Днем конституции Украины.

На сайте несколько часов висела «заглушка» с символикой легиона «Свобода России». Затем на платформе появился текст о солидарности российских граждан с украинским народом «в его борьбе за независимость и собственный, украино-ориентированный законодательный фундамент». Отдельный абзац был отведен для обозначения позиции чиновников.

Российские чиновники и общественные деятели готовы помогать в восстановлении Украины всеми возможными способами и выражают искреннее сожаление в связи с развязанным руководством России конфликтом, — говорилось в сообщении.

В настоящее время ресурс невозможно открыть. При попытке входа высвечивается табличка о неудачной попытке установки связи с сайтом.

В начале июня хакеры Dumpforums.com взломали сайт Минстроя России. Они заявили, что похитили данные пользователей и угрожали "слить" их в общий доступ, если им не переведут 0,5 биткоина.