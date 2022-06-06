Хакеры Dumpforums.com взломали сайт Минстроя России

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт Минстроя России и потребовали выплатить им выплатить 0,5 биткоина до 7 июня. В противном случае злоумышленники грозят слить в публичный доступ личные данные пользователей сайта, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе министерства сообщили, что данные пользователей находятся под защитой и им ничто не угрожает.

Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом, угрозы им нет, они находятся в безопасности, — сказал неназванный собеседник агентства.

В настоящее время сайт Минстроя недоступен. При попытке зайти появляется сообщение, что на нём ведутся технические работы.

Ранее во время прямой трансляции футбольного матча между сборными Украины и Уэльса украинский телеканал неожиданно сменился на российский, по которому шли новости о ситуацию на Украине. Отмечается, что неожиданная смена видеоматериала произошла из-за взлома украинского сервиса OLLTV.